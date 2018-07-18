Посол России в США назвал встречу Путина и Трампа в Хельсинки содержательной и откровенной

Посол России в США Анатолий Антонов провел в Москве встречу с прессой, на которой в числе прочих коснулся и вопроса переговоров глав России и Америки Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. По словам дипломата, встреча вышла содержательной и откровенной.

Антонов отметил, что Москва открыта к диалогу и выполнение достигнутых в Финляндии договоренностей зависит только от такой же открытости Соединенных Штатов. По его мнению, страны могли бы найти больше возможностей для сотрудничества по Сирии.

Также посол коснулся вопроса задержанной в США по подозрению в шпионаже россиянки Марии Бутиной. По словам Антонова, «американские спецслужбы ведут охоту за гражданами России не только в США, но и в других странах». Отдельно он отметил, что прикладываются все возможные усилия для скорейшего освобождения девушки.