За сутки в Краснодарском крае выпала месячная норма осадков

Краснодарский край противостоит удару стихии. За минувшие сутки регион принял на себя удар месячной нормы осадков.

Станицы и села затоплены, парализовано движение транспорта - автомобили и автобусы не могут проехать по воде и глохнут. Люди передвигаются либо по пояс в воде, либо на лодках. Приусадебные участки буквально смыло потоками воды.

В Белгороде устраняют последствия наводнения, вызванного многочасовым ливнем: затоплены центральные улицы, по дорогам с трудом удается проехать даже автобусам. Закрыт проезд по нескольким магистралям. В воде цокольные этажи зданий.

По заявлениям синоптиков, улучшения погодных условий ждать не стоит еще как минимум неделю.

Напомним, ранее в Волгограде за сутки выпала трехмесячная норма осадков. По магистралям буквально проносятся бурные потоки, машины глохнут посреди дорог, во дворах огромные лужи.