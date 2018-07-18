Герой СССР рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете

Во время первых применений запущенная с палубного истребителя МиГ-29К противокорабельная крылатая ракета была утеряна телеметристами. Об этом журналистам рассказал заслуженный летчик-испытатель СССР, который также является Героем Советского Союза, Токтар Аубакиров.

По словам Героя СССР, инцидент произошел в конце 1980-х годов во время испытаний ракет Х-31А и Х-35 в районе Феодосийского залива. Тогда заслуженный летчик-испытатель запустил с МиГ-29К по подтопленной барже противокорабельную ракету. Отметим, что во время беседы с представителями СМИ Аубакиров не назвал конкретную модель ракеты.

«Эта огромная ракета ушла. Но она была без боевой части. И нет. Все. Телеметристы ее потеряли», - приводит ТАСС слова Героя Советского Союза.

Как говорит Аубакиров, далее ему удалось объяснить военным, как можно найти ракету.

«Нужен водолаз. Она пошла на полтора метра ниже ватерлинии», - вспоминает он.

Также летчик добавил, что водолаз, которого отправили на проверку, обнаружил там «трехметровую дыру».

«И вот первое применение на МиГ-29К противокорабельной ракеты было нашим успехом», - рассказывает Аубакиров.

Летчик-испытатель при этом отметил, что новые двигатели, работая в чрезвычайном режиме, позволяли МиГ-29К выдерживать перегрузку до 9g.

«Он при форсажном режиме добавлял еще несколько сотен килограммов. Каждый двигатель добавлял по полтонны, и поэтому резко возрастала тяговооруженность самолета», - говорит Аубакиров.

Он отметил также, что чрезвычайный режим (ЧР) применялся всего на несколько секунд. По словам Аубакирова, когда летчик включал ЧР во время взлета, то после того, как самолет отрывался от земли, режим нужно было выключить, поскольку «двигатели могли выйти из строя и сгореть».

МиГ-29К является палубной версией модернизированного истребителя четвертого поколения МиГ-29. Последние модификации самолета, которые получили элементы стелс-технологии, а также современную авионику и радиолокационную станцию, по своим характеристикам похожи на истребители поколения 4++.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что экипажи палубных истребителей МиГ-29К 100-го корабельного истребительного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота начали перебазирование на южные аэродромы для прохождения практической подготовки на наземном испытательном тренировочном авиационном комплексе (НИТКА) в поселке Новофедоровка в Республике Крым.