Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Герой СССР рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете

Роман Захаров
11:33 18.07.2018
Инцидент произошел в конце 1980-х годов во время испытаний ракет Х-31А и Х-35 в районе Феодосийского залива.
Герой СССР рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Фото: Минобороны РФ

Во время первых применений запущенная с палубного истребителя МиГ-29К противокорабельная крылатая ракета была утеряна телеметристами. Об этом журналистам рассказал заслуженный летчик-испытатель СССР, который также является Героем Советского Союза, Токтар Аубакиров.

По словам Героя СССР, инцидент произошел в конце 1980-х годов во время испытаний ракет Х-31А и Х-35 в районе Феодосийского залива. Тогда заслуженный летчик-испытатель запустил с МиГ-29К по подтопленной барже противокорабельную ракету. Отметим, что во время беседы с представителями СМИ Аубакиров не назвал конкретную модель ракеты.

«Эта огромная ракета ушла. Но она была без боевой части. И нет. Все. Телеметристы ее потеряли», - приводит ТАСС слова Героя Советского Союза.

Как говорит Аубакиров, далее ему удалось объяснить военным, как можно найти ракету.

«Нужен водолаз. Она пошла на полтора метра ниже ватерлинии», - вспоминает он.

Также летчик добавил, что водолаз, которого отправили на проверку, обнаружил там «трехметровую дыру».

«И вот первое применение на МиГ-29К противокорабельной ракеты было нашим успехом», - рассказывает Аубакиров.

Летчик-испытатель при этом отметил, что новые двигатели, работая в чрезвычайном режиме, позволяли МиГ-29К выдерживать перегрузку до 9g.

«Он при форсажном режиме добавлял еще несколько сотен килограммов. Каждый двигатель добавлял по полтонны, и поэтому резко возрастала тяговооруженность самолета», - говорит  Аубакиров.

Он отметил также, что чрезвычайный режим (ЧР) применялся всего на несколько секунд. По словам Аубакирова, когда летчик включал ЧР во время взлета, то после того, как самолет отрывался от земли, режим нужно было выключить, поскольку «двигатели могли выйти из строя и сгореть».

МиГ-29К является палубной версией модернизированного истребителя четвертого поколения МиГ-29. Последние модификации самолета, которые получили элементы стелс-технологии, а также современную авионику и радиолокационную станцию, по своим характеристикам похожи на истребители поколения 4++.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что экипажи палубных истребителей МиГ-29К 100-го корабельного истребительного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота начали перебазирование на южные аэродромы для прохождения практической подготовки на наземном испытательном тренировочном авиационном комплексе (НИТКА) в поселке Новофедоровка в Республике Крым.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата17.07.2018, 19:51
Россия предложила Киеву добровольно отказаться от ареста активов «Газпрома»
Дата18.07.2018, 11:49
Финал «Победы» собрал почти тысячу юнармейцев со всей России
Дата17.07.2018, 00:59
Пять игроков сборной России вошли в топ-50 на ЧМ по футболу
Дата22.06.2018, 14:32
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Дата18.07.2018, 08:32
В оборонно-промышленном комплексе РФ рассказали, как «Искандер» превратился в «Кинжал»
Дата17.07.2018, 17:10
Мое место - Берлин: как морская авиация нанесла удар по столице рейха
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:30 В стране и мире
Видео
Причастный к терактам во Владикавказе член бандгруппы Басаева экстрадирован в Россию
07:54 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры последствий смертельного ДТП с участием такси в Москве
06:31 В стране и мире
Видео
Глава Пентагона готовится к переговорам с Шойгу - СМИ
05:29 В стране и мире
Роскомнадзор заблокировал более трех тысяч пиратских сайтов
04:26 В стране и мире
Трамп обвинил СМИ в попытках «очернить» встречу с Путиным
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Видео
Она обвинила во всем меня - Виктория Скрипаль о разговоре с сестрой
Видео
Лодку с людьми накрыло «лавовой бомбой»: видео
Видео
Тихоокеанский гром: флот США испепелил собственный десантный корабль
Видео
Крылатая громада: опубликовано видео полета «Мрии» с необычного ракурса
Видео
Вертолет ВВС США «воткнулся» в гору и улетел: видео
Видео
Все ради победы: супермодель из Хорватии дала пикантное обещание перед финалом
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.