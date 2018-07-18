Названа дата прощания с Владиславом Жуковским

Прощание с актером Владиславом Жуковским состоится в Красноярске 20 июля. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

«Министерство культуры выражает глубокие соболезнования родным и близким Владислава Яковлевича Жуковского. Прощание с Владиславом Яковлевичем состоится в Театре Пушкина в пятницу, 20 июля, с 12:00 до 14:00», - говорится в сообщении.

Владислав Жуковский умер 17 июля на 74-м году жизни в Красноярске после продолжительной болезни.

Актер родился в Красноярском крае, после долго жил в Москве. Жуковский дебютировал в кино в 1964 году. Широкому зрителю он полюбился по роли в сериале «Улицы разбитых фонарей». С 1978 года Жуковский начал работать в красноярском краевом театре драмы имени Пушкина.