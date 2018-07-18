Минобороны РФ готово к установлению нормальных отношений с США - Антонов
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов уверен, что РФ и США могли бы найти больше возможностей для сотрудничества по Сирии.
Фото: Pavel Bednyakov / Xinhua/ Globallookpress
Минобороны РФ было всегда готово к установлению нормальных взаимовыгодных отношений с партнерами в США, но американцы от этого уходят. Такое заявление сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, общаясь с журналистами.
Дипломат при этом добавил, что Россия и США могли бы найти больше возможностей для сотрудничества по Сирии.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал Россию и США объединить усилия в борьбе с терроризмом.