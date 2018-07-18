Продукты питания для детей будут чипировать
Продукты, предназначенные для питания детей, будут чипировать. По специальной метке можно будет определить их непосредственное назначение. Особый чип позволит определить не только назначение продукта, но и место его изготовления, состав и сроки годности. Для этого достаточно будет воспользоваться мобильным телефоном, сообщает сайт «Комсомольской правды».
«Поднес смартфон и все прочитал. Это позволит снизить количество фальсифицированной продукции, а после ликвидировать ее», - заявила Галина Яновская, замначальника отдела организации санитарного надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора.
Особым образом «помеченные» продукты питания будут направляться не только в столовые школ и детских садов, но и в обычные магазины.
В Государственной думе, где новый законопроект рассмотрят в ближайшее время, заверяют, что нововведения никак не отразятся на конечной стоимости продуктов питания.