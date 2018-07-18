Американские спецслужбы охотятся за гражданами РФ в США и за рубежом - Антонов прокомментировал задержание русской «шпионки»
Посол РФ в США прокомментировал задержание в США гражданки России по причине якобы ее занятий шпионажем.
Фото: Liu Jie Xinhua / Globallookpress
В связи с задержанием в США россиянки Марии Бутиной, посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сделал заявление касательно американской политики. По его словам, в таком поведении нет ничего особенного для Америки.
«Американские спецслужбы охотятся за гражданами России не только в США, но и в других странах», — заявил посол.
Также он отметил, что российские дипломаты прилагают все возможные усилия, чтобы как можно быстрее освободить задержанную соотечественницу. Слова посла передает ТАСС.
Напомним, сразу после завершения саммита России и США появилось сообщение о задержании в Вашингтоне гражданки России Марии Бутиной. Американское министерство юстиции обвиняет ее в шпионаже якобы в течение нескольких последних лет.