Американские спецслужбы охотятся за гражданами РФ в США и за рубежом - Антонов прокомментировал задержание русской «шпионки»

В связи с задержанием в США россиянки Марии Бутиной, посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сделал заявление касательно американской политики. По его словам, в таком поведении нет ничего особенного для Америки.

«Американские спецслужбы охотятся за гражданами России не только в США, но и в других странах», — заявил посол.

Также он отметил, что российские дипломаты прилагают все возможные усилия, чтобы как можно быстрее освободить задержанную соотечественницу. Слова посла передает ТАСС.

Напомним, сразу после завершения саммита России и США появилось сообщение о задержании в Вашингтоне гражданки России Марии Бутиной. Американское министерство юстиции обвиняет ее в шпионаже якобы в течение нескольких последних лет.