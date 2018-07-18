«Трампа» встретили в ростовском автобусе
Женщину, похожую на американского лидера, заметили в общественном транспорте.
Фото: ug_polit / vk.com
Пенсионерку, точь-в-точь похожую на президента США, сфотографировали в городском рейсовом автобусе Ростова-на-Дону.
Фотография двойника президента появилась в одном из пабликов во «ВКонтакте». На снимке изображена дама в шляпе с лицом Дональда Трампа, задумчиво смотрящая в окно. Снимок облетел соцсети и собрал сотни лайков.
«Встреча из Хельсинки перенесена в Ростов. Трамп уже выехал, без шума и пафоса», - комментируют пользователи.
Напомним, это не первый случай, когда в мире замечают «бабушек-Трампов». Ранее в Испании сфотографировали пенсионерку, удивительно похожую на президента США, наперевес с мотыгой.