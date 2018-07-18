«Трампа» встретили в ростовском автобусе

Пенсионерку, точь-в-точь похожую на президента США, сфотографировали в городском рейсовом автобусе Ростова-на-Дону.

Фотография двойника президента появилась в одном из пабликов во «ВКонтакте» . На снимке изображена дама в шляпе с лицом Дональда Трампа, задумчиво смотрящая в окно. Снимок облетел соцсети и собрал сотни лайков.

«Встреча из Хельсинки перенесена в Ростов. Трамп уже выехал, без шума и пафоса», - комментируют пользователи.