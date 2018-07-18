Астрономы предупредили о надвигающейся катастрофе в Солнечной системе

Один из недавно обнаруженных спутников Юпитера движется по траектории, которая вскоре приведет его к столкновению с другой планетой, уверены ученые из Исследовательского института Карнеги в США. Их доклад опубликовало издание The Guardian.

Астрономы обнаружили спутники Юпитера, когда «охотились» за таинственной девятой планетой, которая якобы вращается далеко за пределами орбиты Нептуна - самого удаленного от Солнца небесного тела.

Команда впервые увидела эти небесные тела (издание называет их лунами - прим. ред.) в марте прошлого года из Межамериканской обсерватории Серро Тололо в Чили. Потребовалось больше года, чтобы подтвердить, что спутники действительно вращаются вокруг газового гиганта.

Теперь с учетом вновь обнаруженных лун количество спутников у Юпитера увеличилось до 79. Это больше, чем у любой другой планеты в Солнечной системе.

Девять новых лун вращаются в противоположном планете направлении. Считается, что они являются обломками более крупных, родительских, небесных тел. Их «прародители» были разрушены, полагают исследователи, из-за столкновений с астероидами. Новым спутникам требуется около двух лет, чтобы сделать полный круг вокруг Юпитера.

Еще две луны находятся намного ближе к газовому гиганту, чем их «братья». Эти небесные тела меньше по размерам и движутся синхронно с Юпитером. Они обходят планету примерно за год.

Двенадцатый спутник астрономы описывают как «неправильный». Траектория его движения, по расчетам специалистов, пересекается с другой луной, что неизбежно должно привести к столкновению.

Ученые назвали новое небесное тело Валентудо - в честь внучки Юпитера. Ведущий астроном Исследовательского института Карнеги в США Скотт Шеппард предполагает, что этот спутник - некий обломок гораздо большего небесного тела, которое раскололось от столкновений.

«Столкновения происходят не так часто, один раз в миллиард лет или около того», - сказал Шеппард.

По словам астронома, если Валентудо все же столкнется с другим спутником, это можно будет увидеть с Земли, но маловероятно, что столкновение произойдет в ближайшее время.