Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Астрономы предупредили о надвигающейся катастрофе в Солнечной системе

Екатерина ГАБЕЛЬ
11:03 18.07.2018
Один из 12 обнаруженных спутников самой большой планеты Солнечной системы движется в «неправильном» направлении, пишет The Guardian.
Астрономы предупредили о надвигающейся катастрофе в Солнечной системе
Фото: JPL/ NASA

Один из недавно обнаруженных спутников Юпитера движется по траектории, которая вскоре приведет его к столкновению с другой планетой, уверены ученые из Исследовательского института Карнеги в США. Их доклад опубликовало издание The Guardian.

Астрономы обнаружили спутники Юпитера, когда «охотились» за таинственной девятой планетой, которая якобы вращается далеко за пределами орбиты Нептуна - самого удаленного от Солнца небесного тела.

Команда впервые увидела эти небесные тела (издание называет их лунами - прим. ред.) в марте прошлого года из Межамериканской обсерватории Серро Тололо в Чили. Потребовалось больше года, чтобы подтвердить, что спутники действительно вращаются вокруг газового гиганта.

Теперь с учетом вновь обнаруженных лун количество спутников у Юпитера увеличилось до 79. Это больше, чем у любой другой планеты в Солнечной системе.

Девять новых лун вращаются в противоположном планете направлении. Считается, что они являются обломками более крупных, родительских, небесных тел. Их «прародители» были разрушены, полагают исследователи, из-за столкновений с астероидами. Новым спутникам требуется около двух лет, чтобы сделать полный круг вокруг Юпитера.

Еще две луны находятся намного ближе к газовому гиганту, чем их «братья». Эти небесные тела меньше по размерам и движутся синхронно с Юпитером. Они обходят планету примерно за год.

Двенадцатый спутник астрономы описывают как «неправильный». Траектория его движения, по расчетам специалистов, пересекается с другой луной, что неизбежно должно привести к столкновению.

Ученые назвали новое небесное тело Валентудо - в честь внучки Юпитера. Ведущий астроном Исследовательского института Карнеги в США Скотт Шеппард предполагает, что этот спутник - некий обломок гораздо большего небесного тела, которое раскололось от столкновений.

«Столкновения происходят не так часто, один раз в миллиард лет или около того», - сказал Шеппард.

По словам астронома, если Валентудо все же столкнется с другим спутником, это можно будет увидеть с Земли, но маловероятно, что столкновение произойдет в ближайшее время.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата17.07.2018, 19:51
Россия предложила Киеву добровольно отказаться от ареста активов «Газпрома»
Дата18.07.2018, 11:49
Финал «Победы» собрал почти тысячу юнармейцев со всей России
Дата17.07.2018, 00:59
Пять игроков сборной России вошли в топ-50 на ЧМ по футболу
Дата22.06.2018, 14:32
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Дата18.07.2018, 08:32
В оборонно-промышленном комплексе РФ рассказали, как «Искандер» превратился в «Кинжал»
Дата17.07.2018, 17:10
Мое место - Берлин: как морская авиация нанесла удар по столице рейха
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:30 В стране и мире
Видео
Причастный к терактам во Владикавказе член бандгруппы Басаева экстрадирован в Россию
07:54 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры последствий смертельного ДТП с участием такси в Москве
06:31 В стране и мире
Видео
Глава Пентагона готовится к переговорам с Шойгу - СМИ
05:29 В стране и мире
Роскомнадзор заблокировал более трех тысяч пиратских сайтов
04:26 В стране и мире
Трамп обвинил СМИ в попытках «очернить» встречу с Путиным
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Видео
Она обвинила во всем меня - Виктория Скрипаль о разговоре с сестрой
Видео
Лодку с людьми накрыло «лавовой бомбой»: видео
Видео
Тихоокеанский гром: флот США испепелил собственный десантный корабль
Видео
Крылатая громада: опубликовано видео полета «Мрии» с необычного ракурса
Видео
Вертолет ВВС США «воткнулся» в гору и улетел: видео
Видео
Все ради победы: супермодель из Хорватии дала пикантное обещание перед финалом
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.