Причастный к терактам во Владикавказе член бандгруппы Басаева экстрадирован в Россию

Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ совместно с Генпрокуратурой России, НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России была организована экстрадиция из Словакии на российскую территорию члена бандгруппы Шамиля Басаева Аслана Яндиева, находящегося в международном розыске.

«Разыскиваемый причастен к организации и совершению в 2006 году серии резонансных терактов с применением самодельных взрывных устройств большой мощности на территории городского парка и в развлекательном центре города Владикавказа, повлекших жертвы среди гражданского населения», - говорится в сообщении ФСБ.

В пресс-релизе также говорится, что в 2010 году Яндиев покинул Россию, используя поддельные документы. Террорист пытался легализоваться на территории Швейцарии, Голландии и других европейских государств.

«В 2011 году на основании российской ориентировки он был задержан в Словакии. С этого момента российской стороной осуществлялось тесное взаимодействие с иностранными партнерами по выдаче разыскиваемого для привлечения к уголовной ответственности. В целях срыва экстрадиции фигурант в течение семи лет через адвокатов пытался опротестовывать решение о его выдаче в Россию, ссылаясь на необоснованность предъявляемых ему обвинений», - отмечает Федеральная служба безопасности РФ.

В настоящий момент проходят дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по документированию причастности Аслана Яндиева к совершенным преступлениям.