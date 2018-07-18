В ЕК заявили о признании Россией и Украиной необходимости нового типа контрактов по транзиту газа

Российская и украинская стороны признают необходимость нового типа контрактов на транзит газа. Соответствующее заявление сделал вице-президент Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Марош Шефчович во время общения с журналистами.

Как отметил европейский чиновник, новые договоры должны будут соответствовать законодательству Евросоюза. Кроме того, он предложил проводить переговоры России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа на высоком уровне каждые шесть-восемь недель.

«Я говорил моим партнерам, что для поддержания динамики этих переговоров было бы хорошо иметь частоту этих высокопоставленных политических встреч между шестью и восьмью неделями», - заявил вице-президент ЕК по энергетике.

Ранее сообщалось, что по итогам трехсторонних переговоров, которые прошли в Берлине во вторник, 17 июля, глава Минэнерго Александр Новак заявил об увеличении через десять лет российских поставок газа в Евросоюз на 10-15%.