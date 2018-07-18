Мэттис выжидал изменений конъюнктуры - эксперт рассказал о предпосылках возможной встречи министров обороны России и США

Глава Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал «Звезде» появившуюся в СМИ информацию о возможной встрече глав оборонных ведомств России и США Сергея Шойгу и Джеймса Мэттиса. По словам эксперта, контакты министерств обороны двух стран всегда оказывались несколько односторонними.

Как отметил Коновалов, Мэттис, став главой Пентагона, никогда не проявлял особого рвения в формировании контактов с российскими коллегами и делал все, касающееся данного вопроса, крайне неохотно.

«В принципе, не шел на контакт. Все контакты шли через Данфорда, начальника Объединенного комитета начальников штабов», - рассказал эксперт.

При этом отдельно Коновалов отметил, что Россия всегда была готова к сотрудничеству.

«Министерство обороны России было открыто контактам, но Мэттис явно выжидал изменений политической конъюнктуры», - заявил военный специалист.

По его словам, после прошедшего недавно в Хельсинки саммита России и США стало «очевидно, что со стороны Трампа последовали указания по поводу поиска и активизации контактов».

«Тем более с учетом того, что президенты обсуждали, прежде всего, урегулирование различных конфликтов, в том числе сирийского. А здесь нужно контактировать», - подытожил Коновалов.

Ранее в британских СМИ появилась информация о подготовке возможной встречи глав министерств обороны России и США Сергея Шойгу и Джеймса Мэттиса. Новость появилась на фоне прошедшей в Хельсинки встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Официального подтверждения на данный момент нет.