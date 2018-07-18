Обвиняемые в избиении DJ Smash получили по два года колонии
Осужденные будут отбывать наказание в колониях-поселениях.
Фото: Alexander Chaplygin / Russian Look / Globallookpress
В Перми вынесли приговор мужчинам, избившим музыканта DJ Smash (по паспорту Андрея Ширмана) в феврале этого года.
Обвиняемые Телепнев и Ванкевич признаны виновными в совершении преступления по отдельным пунктам ч. 2 ст. 112 Уголовного кодекса России («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Ленинский районный суд города Перми приговорил обвиняемых к двум годам лишения свободы каждого.
Отбывать наказание им предстоит в колониях-поселениях. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, ранее уголовное дело об избиении музыканта Андрея Ширмана, известного как DJ Smash, в процессе рассмотрения переквалифицировали на более тяжелую часть вменяемой статьи.