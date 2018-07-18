Обвиняемые в избиении DJ Smash получили по два года колонии

В Перми вынесли приговор мужчинам, избившим музыканта DJ Smash (по паспорту Андрея Ширмана) в феврале этого года.

Обвиняемые Телепнев и Ванкевич признаны виновными в совершении преступления по отдельным пунктам ч. 2 ст. 112 Уголовного кодекса России («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Ленинский районный суд города Перми приговорил обвиняемых к двум годам лишения свободы каждого.

Отбывать наказание им предстоит в колониях-поселениях. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, ранее уголовное дело об избиении музыканта Андрея Ширмана, известного как DJ Smash, в процессе рассмотрения переквалифицировали на более тяжелую часть вменяемой статьи.