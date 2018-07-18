Жительница Архангельска сняла на видео грифа, залетевшего к ней на дачный участок

Необычного гостя жительница Архангельской области увидела на своем дачном участке, выйдя утром из дома. Внезапную встречу женщина записала на камеру мобильного телефона и выложила в Сеть.

На кадрах видно, что на крышке открытого багажника автомобиля сидит большая птица-падальщик. Присутствие грифа на дачном участке, расположенном в районе танкодрома под Архангельском, вызывает беспокойство у собаки, которая облаивает незваного гостя. При этом птица сидит спокойно и практически не проявляет какой-либо активности.

В соцсетях новость очень быстро стала популярной. Пользователи Интернета посоветовали дачнице обратиться в архангельский центр помощи дикой фауне «Мата-Мата». Одна женщина сообщила, что видела грифа три дня назад в районе мусорной свалки. Некоторые комментаторы ранее замечали птицу-падальщика над СНТ «Магистраль».

Как пишут местные СМИ, дикие звери часто появляются в Архангельске. Гостями города нередко становятся лоси, рыси, волки и медведи.