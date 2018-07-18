Неспешное ограбление: опубликованы кадры кражи бриллиантов на сумму 133 млн рублей

Видеозапись кражи чемодана с бриллиантами стоимостью 133 миллиона рублей с выставки «ЮвелирЭкспо» попала в Сеть. Инцидент произошел в выставочном центре «Казанская ярмарка» в период с 20:00 15 июля по 14:00 16 июля.

На кадрах запечатлено, что в помещении никого нет, а преступники, которых было двое, совершают кражу, практически не торопясь.

Пострадавшим в этой истории является представитель компании Seven Diamonds, заметивший пропажу лишь в аэропорту города Казани.

Как пишет ряд СМИ, казанские правоохранительные органы вычислили подозреваемых, которыми оказались уроженцы Колумбии и Гватемалы, однако задержать их пока не удалось.