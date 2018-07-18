США дополнили обвинение россиянки, задержанной по подозрению в шпионаже

Министерство юстиции Соединенных Штатов расширило обвинения в адрес гражданки России Марии Бутиной, которая якобы замешана в шпионаже.

Первоначально ей вменялась статья о «сговоре с целью работы иностранным агентом без регистрации». Теперь к данному обвинению прибавилась непосредственно «работа иностранным агентом без регистрации». Тем самым положение обвиняемой россиянки ухудшается, так как «прибавка» увеличивает срок и тяжесть обвинения. О появлении дополнительной квалификации правонарушения в деле Бутиной сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее в Вашингтоне по подозрению в шпионаже задержали гражданку России Марию Бутину. За нарушение закона Бутиной грозит заключение сроком на пять лет. Адвокат задержанной россиянки назвал претензии американских властей абсурдными.