Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) занижает число жертв взрывов украинского миномета «Молот». Соответствующее заявление сделал основатель неонацистского батальона «Азов»*, который также является народным депутатом, Андрей Билецки.

Комментируя инцидент на Ровенском полигоне, вследствие которого погибли 3 военных и 9 были ранены, нардеп сказал, что минометы взрывались и в зоне боевых действий, однако потери списывались на артиллерийские обстрелы со стороны оппонентов.

«Ситуация с „Молотами”, она не одна, она наиболее ужасная. За год погиб уже не один десяток бойцов, я подчеркиваю, украинской армии», - сказал Билецки.

Основатель карательного батальона при этом подчеркнул, что ответственность за подобные инциденты «лежит на производителях „Молота”».

Ранее сообщалось, что ВСУ стали отказываться от минометов украинского производства «Молот».

*«Азов» - националистический украинский батальон, запрещенный в РФ