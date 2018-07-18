Десятки бойцов ВСУ стали жертвами собственных минометов
Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) занижает число жертв взрывов украинского миномета «Молот». Соответствующее заявление сделал основатель неонацистского батальона «Азов»*, который также является народным депутатом, Андрей Билецки.
Комментируя инцидент на Ровенском полигоне, вследствие которого погибли 3 военных и 9 были ранены, нардеп сказал, что минометы взрывались и в зоне боевых действий, однако потери списывались на артиллерийские обстрелы со стороны оппонентов.
«Ситуация с „Молотами”, она не одна, она наиболее ужасная. За год погиб уже не один десяток бойцов, я подчеркиваю, украинской армии», - сказал Билецки.
Основатель карательного батальона при этом подчеркнул, что ответственность за подобные инциденты «лежит на производителях „Молота”».
Ранее сообщалось, что ВСУ стали отказываться от минометов украинского производства «Молот».
*«Азов» - националистический украинский батальон, запрещенный в РФ