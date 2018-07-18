Депутаты Госдумы России одобрили налог на интернет-покупки

В Государственной думе России одобрили в первом чтении поправки в закон «О таможенном регулировании». В связи с этим, россияне вскоре начнут платить дополнительные пошлины за покупки, совершенные в зарубежных интернет-магазинах.

Новая редакция закона приблизит российское законодательство к нормам, по которым работает Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 2017 года. В данный момент подобного рода покупки облагаются пошлинами только в случае превышения месячного лимита в 1000 евро или при весе товара больше 31 килограмма. Об этом сообщает 360.

Напомним, ранее в комитете Госдумы РФ по охране здоровья поддержали законопроект изменений пенсионного законодательства. В первом чтении он может быть рассмотрен уже 19 июля.