Британские СМИ обвинили шестерых человек в отравлении Скрипалей

Британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены группой из шести человек, «ключевую позицию» в которой занимала женщина. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на неназванный источник в службе разведки.

По информации газеты, версия о составе группы организаторов атаки на Скрипалей была выдвинута после того, как родственник пострадавшего в Эймсбери Роули сообщил, что Чарли и скончавшаяся Стерджес месяцем ранее подобрали в местном парке флакон для духов, внутри которого находилось нервно-паралитическое вещество, и вылили на себя его содержимое.

«Версия с флаконом для духов подтверждает мнение о том, что женщина входила в группу из шести человек, осуществивших покушение на Сергея и Юлию Скрипаль», — пишет Daily Mail.

Как отметил собеседник газеты, «логично, что женщина-офицер могла быть частью группы и играть в ней ключевую роль».

Ранее сообщалось, что британская полиция обнаружила флакон из-под нервно-паралитического вещества, которым, предположительно, отравились два человека в городе Эймсбери. Емкость была обнаружена в доме Чарли Роули, одного из пострадавших.

Инцидент в Эймсбери произошел 4 июля этого года. Чарли Роули и Дон Стерджесс были госпитализированы с признаками отравления неизвестным нервно-паралитическим веществом. Позже Дон Стерджесс скончалась, а в состоянии здоровья Чарли Роули наступило улучшение, и он пришел в сознание.

Город Эймсбери расположен недалеко от Солсбери, что сразу напомнило прессе о резонансном «деле Скрипалей».

Напомним, 4 марта британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия пострадали от некоего отравляющего вещества, в котором британские «специалисты» моментально «опознали» газ «Новичок» российского производства. Не предъявив никаких доказательств, британское правительство обвинило в случившемся Россию. Отметим, что Москва, в свою очередь, категорически отрицает все обвинения Лондона.