Глава Пентагона готовится к переговорам с Шойгу — СМИ

Министр обороны США Джеймс Мэттис готовится ко встрече со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Переговоры на таком уровне могут состояться впервые за три года.

На данный момент неизвестно, подразумевается личная встреча, телефонные переговоры или какой-либо другой формат. Отмечается, что информация о возможной встрече появилась в британских СМИ вскоре после проведения саммита России и США в Хельсинки. Официальных подтверждений нет.

Информацию о возможной встрече министров обороны двух стран сообщает британский Reuters со ссылкой на собственные источники. При этом, комментариев на данную тему ни от одной из сторон нет.

Напомним, ранее в Хельсинки состоялся саммит России и США, на котором встретились главы двух государств Владимир Путин и Дональд Трамп. По итогам, стороны отметили плодотворность переговоров и наличие общих взглядов на мировую политику.