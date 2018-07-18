Мы живем в странные времена - Обама раскритиковал политику США

Бывший глава Белого дома Барак Обама раскритиковал политику действующей администрации США. Он считает, что «позиция силы» не имеет ничего общего с истинными принципами демократии. Об этом сообщило РИА Новости.

Он отметил, что сейчас страна переживает «странные времена».Обама назвал нынешний курс страны «политикой страха, недовольства и косности». По мнению экс-главы государства, сейчас выборы в США – это видимость демократии.

По мнению бышего американского лидера, те, кто находится у власти, «хотят подорвать все институты и нормы, которые придают демократии смысл».