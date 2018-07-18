Роскомнадзор заблокировал более трех тысяч пиратских сайтов

В России ограничили доступ к 3,4 тысячам сайтов с пиратским контентом. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

Решения о блокировке были приняты Мосгорсудом и Минкомсвязи на основании заявлений правообладателей в отношении торрент-трекеров, онлайн-кинотеатров и музыкальных сервисов. Отмечается, что в каждом решении может быть указано по несколько сайтов.

Ведомство напомнило, что сервисы Yandex, Mail.ru, Rambler, «Спутник» и Google перестали выдавать сведения о пиратских интернет-ресурсах, которые были заблокированы по решению суда. Теперь эта обязанность передана всем поисковым системам в соответствии с Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».