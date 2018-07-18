Красноярский «зомби» выбежал на дорогу и набросился на проезжающий автомобиль: видео
Свое «нападение» на автомобиль неизвестный мужчина сопровождал странными криками.
Видео: kraschp / YouTube
В Красноярске водитель попал в нелепую ситуацию. Автомобилю, во время движения по одной из улиц города, преградил дорогу неизвестный мужчина. Видео было опубликовано на YouTube.
На кадрах видно, как водитель едет по проезжей части, однако в какой-то момент с тротуара выбегает мужчина. Автор видео несколько раз сигналит приближающемуся незнакомцу, в результате чего останавливает транспортное средство.
Неизвестный мужчина со странными криками подбегает к машине, после чего водитель начинает кричать и ругаться на незнакомца. Как отмечается в подписи к видео, злоумышленник все же отломал боковое зеркало.