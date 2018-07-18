Трамп отказался называть Россию «противником»

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не хочет называть Россию «противником» несмотря на то, что у страны сильная армия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«У них сильная армия, но их экономика, как вы знаете, гораздо меньше, чем у Китая. Я даже не хочу использовать слово "противник"», - заявил Трамп.

По словам американского лидера, все государства могут «быть в порядке и жить в мире».

Ранее сообщалось, что американский президент положительно отозвался о встрече с российским лидером Владимиром Путиным и назвал переговоры «огромным успехом».