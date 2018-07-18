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Враг человечества: президент Боливии раскритиковал Трампа

Екатерина Масло
04:54 18.07.2018
Также боливийский лидер заявил, что антиимпериалистические идеи, которые ранее проповедовал лидер Кубы Фидель Кастро, сейчас как никогда актуальны.
Враг человечества: президент Боливии раскритиковал Трампа
Фото: El Comercio /ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Президент Боливии Эво Моралес считает, что американский лидер Дональд Трамп является врагом человечества. Об этом он заявил на форуме «Сан-Паулу» в Гаване, сообщило радио W.

Моралес добавил, что сейчас актуальны антиимпериалистические идеи лидера Кубы Фиделя Кастро.Он вспомнил предыдущие форумы, когда все слушали семичасовые речи Кастро. Он рассказал, что люди «засыпали, просыпались, спали, но никогда не уходили, потому что было честью услышать его».

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