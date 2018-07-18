Враг человечества: президент Боливии раскритиковал Трампа

Президент Боливии Эво Моралес считает, что американский лидер Дональд Трамп является врагом человечества. Об этом он заявил на форуме «Сан-Паулу» в Гаване, сообщило радио W.

Моралес добавил, что сейчас актуальны антиимпериалистические идеи лидера Кубы Фиделя Кастро.Он вспомнил предыдущие форумы, когда все слушали семичасовые речи Кастро. Он рассказал, что люди «засыпали, просыпались, спали, но никогда не уходили, потому что было честью услышать его».