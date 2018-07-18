Названа неожиданная польза кофейного аромата

Исследователи из Технологического института Стивенс, расположенного в США, выяснили, что аромат кофе может улучшить выполнение аналитических задач у людей. Однако специалисты отметили, что такое влияние обсуловлено эффектом плацебо.

Как отмечает издание MedicalXpress, в эксперименте приняли участие почти 100 студентов. Они прошли тест GMAT, который содержал 10 вопросов по алгебре.

Участники эксперимента были разделены на две группы. В первой состояли более опытные добровольцы, которые решали задачи в «окружении» кофейного аромата. При этом результаты показали, что такие участники лучше выполняли тест в отличие от тех, кто находился в контрольной группе.

Во второй части исследования участникам предлагалось подумать о том, каким образом различные запахи могут влиять на деятельность людей.

Респонденты отмечали, что аромат кофе якобы может повышать бдительность и энергичность, а также улучшать выполнение различных задач. Однако источник кофейного запаха, задействованный в эксперименте, не имел кофеина, в результате чего специалисты сделали вывод о том, что полученные при тестировании результаты – не более, чем самовнушение.

Таким образом, исследователи предположили, что в этом случае эффект плацебо может оказаться полезным в различных сферах жизни. Например, присутствие слабого аромата кофе может повышать производительность сотрудников, отмечают ученые.

Ранее была названа полезная для сердца доза кофе.