Названы марки самых угоняемых автомобилей в России

Согласно статистике компании «Росгосстрах», лидером рейтинга стала марка Toyota – именно эти автомобили угоняют чаще всего.

На второй строчке оказалась KIA, а «бронза» досталась Hyundai.

Кроме того, самыми угоняемыми автомобилями в России также стали такие марки, как Nissan и Ford. Об этом свидетельствуют данные опроса, который был проведен среди ведущих российских страховщиков.

А вот меньшей популярностью у угонщиков пользуются такие автомобили, как Renault, Lexus и Mazda, уточняет РИА Новости.

Ранее эксперты автомобильного рынка составили рейтинг наиболее ожидаемых новинок 2018 года. В списке оказались пять моделей, которые представляют наибольший интерес для общества.