В Москве появится граффити с Черчесовым, Акинфеевым и Дзюбой

В честь достойного выступления российской сборной на завершившемся чемпионате мира по футболу в центре Москвы появится граффити с изображением тренера Станислава Черчесова, Артема Дзюбы и Игоря Акинфеева. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ПАО «МОЭСК».

Стрит-арт-объект расположится на Садовнической улице.

В организации напомнили, что граффити, посвященные прошедшему мировому турниру, появились в разных российских городах. Однако в этот раз сразу три участника сборной России будут изображены впервые.

В «МОЭСК» отметили, что ведомство решило поддержать инициативу художника, который был вдохновлен игрой российской команды.

Напомним, чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала Франция.