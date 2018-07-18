Киев может остаться без питьевой воды

«Киевводоканал» заявил, что запасов хлора для обеззараживания в украинской столице осталось на один месяц. Об этом сообщило УНН.

Согласно сообщению, для приготовления питьевой воды используется вода из трех источников Днепра, Десны и артезианских скважин. Все они требуют обеззараживания.

Ранее стало известно, что Днепропетровск может остаться без воды из-за того, что почти не осталось запасов жидкого хлора. Предполагается, что после этого подачу воды остановят или из кранов польется техническая жидкость, пить которую категорически запрещено.