Трамп обвинил СМИ в попытках «очернить» встречу с Путиным

Американский президент Дональд Трамп положительно отозвался о встрече с российским лидером Владимиром Путиным и назвал переговоры «огромным успехом».

При этом глава США отметил, что недружественные ему СМИ пытаются очернить саммит.

«Моя встреча с президентом Путиным была огромным успехом, но только не для фейк-СМИ», - написал Трамп в своем Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отношения с Россией у США «значительно улучшились», и встречи с представителями российской власти будут продолжаться.