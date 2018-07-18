Трамп обвинил СМИ в попытках «очернить» встречу с Путиным
Сам Трамп отметил, что доволен переговорами и назвал встречу успешной.
Фото: Olivier Douliery dpa / Globallookpress
Американский президент Дональд Трамп положительно отозвался о встрече с российским лидером Владимиром Путиным и назвал переговоры «огромным успехом».
При этом глава США отметил, что недружественные ему СМИ пытаются очернить саммит.
«Моя встреча с президентом Путиным была огромным успехом, но только не для фейк-СМИ», - написал Трамп в своем Twitter.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отношения с Россией у США «значительно улучшились», и встречи с представителями российской власти будут продолжаться.