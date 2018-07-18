Автомобиль едва не наехал на гигантского крокодила: видео
Необычный случай произошел в Австралии.
Фото: pixabay.com
Жители Северной Австралии по дороге с работы сняли на камеру гигантского крокодила, который преградил путь движущемуся автомобилю.
По данным портала Upi, несмотря на многочисленные сигналы водителя, пресмыкающееся даже не поспешило отползти с дороги.
Как отметил автор ролика, крокодил, вероятнее всего, не ожидал увидеть движущийся на него автомобиль.
«Я почти уверен, что он был так же удивлен, увидев нас, как мы – его», - отметил он.
Ранее сообщалось, в Австралии неподалеку от туристической зоны поймали 600-килограммового крокодила.