Автомобиль едва не наехал на гигантского крокодила: видео

Жители Северной Австралии по дороге с работы сняли на камеру гигантского крокодила, который преградил путь движущемуся автомобилю.

По данным портала Upi, несмотря на многочисленные сигналы водителя, пресмыкающееся даже не поспешило отползти с дороги.

Как отметил автор ролика, крокодил, вероятнее всего, не ожидал увидеть движущийся на него автомобиль.

«Я почти уверен, что он был так же удивлен, увидев нас, как мы – его», - отметил он.

Ранее сообщалось, в Австралии неподалеку от туристической зоны поймали 600-килограммового крокодила.