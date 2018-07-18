Назван возраст самого старшего участника ЕГЭ-2018
Участник сдал профильный экзамен по математике и физике.
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Рособрнадзор заявил, что самому старшему участнику ЕГЭ 2018 года исполнилось 77 лет. Об этом сообщила газета «Известия».
Отмечается, что мужчина родился в 1941 году. Он выбрал для сдачи профильный экзамен по математике и физике.
Бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов предположил, что участник просто решил проверить свои возможности.
В начале июня стало известно, что московский школьник Руслан Салимгареев набрал 400 баллов на ЕГЭ по четырем предметам. Это второй подобный случай за всю историю проведения экзаменов.