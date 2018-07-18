Украинцы оказались за чертой бедности

За чертой бедности оказалась четверть украинцев, сообщила директор Всемирного банка по вопросам Украины, Молдавии и Белоруссии Сату Кахконен.

По ее словам, экономический кризис, который начался в 2014 году, стал причиной того, что на Украине резко выросло число граждан, оказавшихся за чертой бедности. Причем всего лишь пять лет назад такой показатель оценивался лишь в 15%.

Как уточняет «Укринформ», у Украины экономический потенциал в разы выше таких стран, как Румыния, Польша, Индонезия и Грузия. Вместе с тем Киев все же не способен воспользоваться таким фактором, поскольку государственная политика страны относительно экономики отстала на 20 лет.

По словам Кахконен, Всемирный банк вложил в Украину с 2014 года 5,5 миллиардов, то есть больше, чем в любую другую страну.

«К сожалению, не все эти средства использованы в полном объеме, и мы ждем решений от правительства Украины», - сообщила она.

Ранее Народный депутат Верховной Рады Александр Вилкул заявил, что Украина буквально вымирает бешеными темпами из-за того, что более 80 процентов граждан живет за чертой бедности.