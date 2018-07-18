Украинская компания объявила о сотрудничестве со швейцарцами в сфере производства БПЛА

Украинское государственное предприятие «Антонов» объявило о начале сотрудничества со швейцарской компанией Air-Ion Technologies SA с целью наладить серийное производство беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба «Укроборонпром».

Меморандум между двумя компаниями был заключен в ходе международного аэрокосмического салона Farnborough Airshow-2018. Предполагается, что новые беспилотники будут созданы на базе модульной платформы AIR-ION Technologies SA для выполнения различных гражданских и военных задач.

В данный момент планируется производство четырех типов БПЛА с максимальным взлетом весом полторы тонны и скоростью 185 километров в час.

Компания «Антонов» будет участвовать в разработке планера этих летательных аппаратов, изготовлении опытных образцов, проведении их испытаний, а в перспективе на производственных мощностях организация планирует наладить линию по серийному производству БПЛА.