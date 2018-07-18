Бесчисленные залежи алмазов обнаружены глубоко в недрах Земли

Огромные запасы алмазов удалось обнаружить ученым при помощи звуковых волн глубоко под поверхностью Земли. Как рассказали сами исследователи, речь идет о драгоценных камнях весом в одну петатонну – или единицу с 15 нулями.

По данным издания ScienceAlert, люди пока не способны достать до алмазах.

«Это исследование показывает, что алмаз, вероятно, не такой уж и экзотический минерал. Мы их (обнаруженные залежи, - прим. ред.) не можем достать, но все же удивительно узнать, что их там намного больше, чем считалось ранее», - говорится в сообщении.

Отмечается, что драгоценности расположены на древних платформах докембрийского возраста – кратонах, которые выглядят как перевернутые горы и расположены в центрах тектонических платформ. Причем кратоны способны проникать на глубину более 300 километров. А вот в корнях таких кратонов, предполагают ученые, и находятся те самые алмазы.

По данным исследователей, в эти участки земной коры звуковые волны проникают гораздо быстрее, чем в другие слои.

Ранее ученым удалось сделать еще одно необычное открытие – они нашли в метеорите алмазы из древней протопланеты, которая была разрушена во время формирования Солнечной системы.