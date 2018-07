Найден древнейший в мире хлеб

Исследователи из Копенгагенского университета на месте археологических раскопок в Иордании обнаружили обугленные остатки самого древнего хлеба в мире. Возраст находки – более 14 тысяч лет.

Как уточняет издание Proceedings of the National Academy of Sciences, археологам удалось обнаружить находку на стоянке Шубайка 1. Там было найдено овальное каменное сооружение, в центре которого размещалась печь.

По словам археологов, постройка относится к Натуфийской культуре, существовавшей почти 12,5 – 9,5 тысяч лет до нашей эры на территории Леванта.

Исследователи отмечают, что способность печь хлеб появилась у людей минимум за четыре тысячи лет до того, как появилось сельское хозяйство. Также вполне вероятно, что именно это занятие побудило охотников-собирателей выращивать зерновые и в целом привело к сельскохозяйственной революции в эпоху неолита.

Обнаруженные остатки пищи были проанализированы с помощью электронной микроскопии в Университетском колледже Лондона. В результате стало известно, что обнаруженные зерна сначала были измельчены, после чего просеяны и замешены. А полученная пища выглядела как пресные лепешки – ранее такие уже находили на территории Европы и Турции.

