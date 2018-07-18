Путин упразднил ЗАТО Шиханы в Саратовской области

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении закрытого административно-территориальное образования – города Шиханы в Саратовской области. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Президент решил упразднить ЗАТО на основании закона «О закрытом административно-территориальном образовании» и в соответствии с предложением российского правительства. Теперь кабинет министров вместе с региональным правительством должны провести необходимые мероприятия по упразднению ЗАТО в течение полугода.

Город Шиханы получил статус закрытого административно-территориальные образования в 1997 году с целью создания надежной защитной зоны для обеспечения безопасной работы государственного института технологии органического синтеза и экологической безопасности населения.