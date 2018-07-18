Лидер демократов в Сенате США призвал усилить антироссийские санкции

После переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Хельсинки лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал усилить антироссийские санкции. С таким заявлением он обратился к политикам обеих американских партий.

По данным агентства Reuters, Шумер призвал республиканцев «оказать давление» на сотрудников администрации Трампа по вопросам национальной безопасности, чтобы те дали показания в Конгрессе. Речь идет о тех работниках, которые принимали участие в саммите РФ – США.

Также Шумер призвал Трампа ответить на вопросы специального прокурора Мюллера, занимающегося расследованием якобы «вмешательства» РФ в американские выборы.

«Один зловещий вопрос нависает над Белым домом: что заставило президента Трампа поставить интересы России выше интересов Соединенных Штатов», - вопросил он.

Ранее сообщалось, что Евросоюз принял решение о продлении антироссийских санкций сроком еще на полгода.