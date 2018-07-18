Умер бывший солист группы «Доктор Ватсон» Игорь Браславский

Экс-солист группы «Доктор Ватсон» Игорь Браславский ушел из жизни на 60-м году жизни. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на поэта Александра Шаганова.

Шаганов рассказал, что музыкант долго боролся с онкологическим заболеванием.

Он напомнил, что Браславский покинул группу в 2004 году, но иногда выступал с коллективом.

Игорь Браславский являлся лауреатом международного конкурса в Сопоте, работал в ВИА «Вдохновение», «Фантазия», «Надежда», «Кинематограф», «Голубые гитары». Он был солистом группы «Доктор Ватсон» с 1994 по 2004 годы.