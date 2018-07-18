Белый дом погрузился во тьму после слов Трампа о доверии к разведке США

В Белом доме выступление американского президента Дональда Трампа сопровождалось странным явлением – после его слов о доверии к агентам разведки США в здании погас свет.

«Я целиком поддерживаю и отношусь с доверием к американским агентствам разведки», - торжественно произнес Трамп, после чего зал временно погрузился во тьму.

Однако американский лидер не растерялся и даже попытался пошутить. Он уточнил, все ли в порядке у присутствующих журналистов.

«Упс, они только что выключили свет, скорее всего, это агенты разведки. У вас все хорошо? Это было странно, но всё в порядке», - цитирует слова РИА Новости.

Ранее Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Америка хочет дружбы с Россией, мира и сотрудничества.