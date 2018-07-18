Президент Финляндии оценил переговоры Путина и Трампа

Президент Финляндии Саули Ниинисте оценил встречу российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Хельсинки. В частности он отметил, что саммит стал началом для диалога.

«Итоги встречи оцениваются и критикуются. Для нас, тех, которые видели угрожающие картины, большим облегчением является то, что они не воплотились в жизнь. Отсутствие негатива является здесь позитивом», - написал Ниинисте в Facebook.

Между тем президент Финляндии назвал темы, которые обсуждались на саммите РФ – США.

«Контроль за вооружениями и разоружение, а также стратегическая стабильность были главными вопросами, пробуждающими надежду», - отметил Ниинисте.

Переговоры Путина и Трампа состоялись в понедельник, 16 июля.

Ранее Трамп заявил, что отношения с Россией у США «значительно улучшились», и встречи с представителями российской власти будут продолжаться.