Россия выбыла из списка крупнейших держателей американского госдолга
Россия сбросила около трети имевшихся у нее государственных облигаций США.
Фото: Jim West / imagebroker.com / Globallookpress
Россия перестала быть одним из крупнейших держателей казначейских бумаг Соединенных Штатов.Об этом сообщило министерство финансов США.
Отмечается, что Россия сбросила по меньшей мере треть имевшихся у нее американских государственных облигаций.
В марте Россия была на 16 месте в списке держателей гособлигаций США. Москва держала казначейские бумаги более чем на 90 миллиардов долларов. Позже, в апреле, эта сумма снизилась до 48, 7 миллиардов долларов. Тогда Россия опустилась на 22 строчку рейтинга.
Сейчас последнюю строчку в списке 33 держателей казначейских бумаг США занимает Чили с бумагами на 30 миллиардов долларов.