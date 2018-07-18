Россия выбыла из списка крупнейших держателей американского госдолга

Россия перестала быть одним из крупнейших держателей казначейских бумаг Соединенных Штатов.Об этом сообщило министерство финансов США.

Отмечается, что Россия сбросила по меньшей мере треть имевшихся у нее американских государственных облигаций.

В марте Россия была на 16 месте в списке держателей гособлигаций США. Москва держала казначейские бумаги более чем на 90 миллиардов долларов. Позже, в апреле, эта сумма снизилась до 48, 7 миллиардов долларов. Тогда Россия опустилась на 22 строчку рейтинга.

Сейчас последнюю строчку в списке 33 держателей казначейских бумаг США занимает Чили с бумагами на 30 миллиардов долларов.