Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Артист запомнился ролями в фильмах «Морозко», «Емельян Пугачев» и сериале «Улицы разбитых фонарей».
Фото: pixabay.com
Ушел из жизни актер театра и кино Владислав Жуковский. Ему было 74 года. Об этом сообщила пресс-служба Красноярского драматического театра имени А.С. Пушкина.
Артист умер после продолжительной болезни. О причинах смерти неизвестно.
Жуковский начал карьеру в кино с роли разбойника в картине «Морозко». Также он запомнился ролями в фильме Алексея Салтыкова «Емельян Пугачев» и сериале «Улицы разбитых фонарей».