Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Ушел из жизни актер театра и кино Владислав Жуковский. Ему было 74 года. Об этом сообщила пресс-служба Красноярского драматического театра имени А.С. Пушкина.

Артист умер после продолжительной болезни. О причинах смерти неизвестно.

Жуковский начал карьеру в кино с роли разбойника в картине «Морозко». Также он запомнился ролями в фильме Алексея Салтыкова «Емельян Пугачев» и сериале «Улицы разбитых фонарей».