В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о досмотре Россией украинских судов

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что президент Украины Петр Порошенко высказываниями о создании помехи России досматривать суда пытается завоевать доверие населения страны.Об этом он рассказал RT.

Он отметил, что украинский президент и дальше будет выдавать подобные заявления, которые, как кажется Порошенко, повышают его рейтинг. Водолацкий подчеркнул, что доверие людей к Порошенко только падает.

Политик подчеркнул, что это заявление ни к чему не приведет, и нужно надеяться, что жители Украины выберут себе адекватного руководителя на будущих выборах. Депутат указал, что Украина при всем желании не сможет помешать досмотрам со стороны России из-за проблем с флотом, так как их корабли – «ржавые корыта, не способные выходить в море».

Он добавил, что сегодня российская сторона вполне адекватно реагирует на провокации со стороны Киева и не нарушает нормы международного права.

Водолацкий заметил, что все суда, которые заходят сегодня в российские воды, контролируются ВМФ России и береговой охраной.

Ранее Петр Порошенко пообещал «бороться» с досмотром российской Госпогранслужбой украинских судов, следующих через Керченский пролив. Соответствующие указы уже направлены министру обороны, начальнику Генштаба и командующему ВМС страны.