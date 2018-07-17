Дзюба превзошел Месси в рейтинге лучших игроков ЧМ-2018

Футболист петербургского «Зенита» Артем Дзюба оказался лучше известного нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси – об этом свидетельствует позиция российского спортсмена в рейтинге лучших игроков чемпионата мира по футболу-2018.

Так, в топ-50 Дзюба оказался на 18-й строчке, в то время как аргентинец занял лишь 34-ю позицию. Более того, российский футболист превзошел и нападающего сборной Уругвая Луиса Суареса, который расположился на 31-м месте, свидетельствуют данные телеканала Sky Sports.

Перечень был составлен на основе методики Power Rankings, учитывающей сразу 32 статистических показателя, в частности – голы, результативные передачи, а также отбор мяча и другие.

Ранее также стало известно, что в рейтинг вошли еще четверо россиян, а именно – Денис Черышев, Марио Фернандес, Александр Головин и Роман Зобнин.