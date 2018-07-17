Трамп вновь изменил мнение о «вмешательстве» РФ в выборы США

Американский президент Дональд Трамп вновь поменял свое мнение относительно «вмешательства» России в выборы США.

По словам Трампа, он полностью верит, а также поддерживает спецслужбы своей страны.

«Я принимаю выводы разведывательного сообщества, что имело место вмешательство (России – прим. ред.), могли быть и другие люди. И не было никакого сговора (с Россией – прим. ред.)», - отметил американский лидер.

Однако ранее Трамп заявлял о том, что в скандале с якобы «вмешательством» России в американские выборы виноваты «обе стороны», чем вызвал ожесточенную критику в свой адрес со стороны США. Американский лидер также заявлял о том, что не видит никаких доказательств о причастности России к выборам в США.