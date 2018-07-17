Защита генерала Дрыманова намерена обжаловать его арест

Защита экс-главы Главного следственного управления СК России по Москве генерала Александра Дрыманова намерена обжаловать его арест. Об этом заявил адвокат арестованного Денис Кобелев, сообщает ТАСС.

Адвокат отказался комментировать само дело, сославшись на тайну предварительного следствия. Ранее сообщалось, что суд арестовал Дрыманова на два месяца: генерала подозревают в получении двух взяток. Информация подтверждается результатами расследования и показаниями свидетелей. Задержание Лрыманова связано с делом о коррупции в высших эшелонах Следственного комитета. Ранее по этому делу были арестованы заместитель Дрыманова Дениса Никандрова, начальника управления собственной безопасности (УСБ) СК РФ Михаила Максименко и замначальника УСБ СК РФ Александра Ламонова.