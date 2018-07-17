Трамп: вопросы с переговоров в Хельсинки могут спасти миллионы жизней

Президент США Дональд Трамп заявил, что вопросы, которые он обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным во время саммита в Хельсинки, могут спасти миллионы жизней. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам американского президента, многие вопросы действительно очень важны, поэтому он продолжит встречи с российской стороной.

При этом, Трамп отметил, что санкции в отношении России пока останутся в силе.