Боевики увеличили интенсивность обстрелов в сирийском Идлибе

Боевики, находящиеся в юго-западной зоне деэскалации за минувшие сутки сдали большое количество боеприпасов, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

«За прошедшие сутки боевиками незаконных вооруженных формирований сдан один танк, две боевые машины пехоты, две зенитных установки, а также большое количество боеприпасов различных типов и калибров», - сказал А.Цыганков.

Он отметил, что мирные жители через предоставленные правительственными войсками «гуманитарные коридоры» покидают территории, контролируемые боевиками. Так, за прошедшие сутки через пункт пропуска Кафер-Шамс вышло 178 сирийцев.

Кроме того, А.Цыганков сообщил, что несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, в течение суток увеличилась интенсивность обстрелов со стороны боевиков террористической группировки «Джебхат-ан-Нусра»*, действующих в провинции Идлиб. Факты обстрелов правительственных войск и мирного населения фиксировались в провинциях Латакия, Хама и Алеппо.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещенная в РФ.