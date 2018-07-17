Через десять лет Россия увеличит поставки газа в Европу – Новак

Через 10 лет Россия увеличит поставки газа в Евросоюз на 10-15 процентов. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак по итогам трехсторонних переговоров, которые прошли в Берлине во вторник, 17 июля.

По словам Новака, потребление газа в ЕС постоянно растет – по итогам последних полутора лет прирост составил 6 процентов. Одновременно увеличиваются и поставки газа из России, в том числе и транзитом через Украину.

«Мы уже понимаем, что на период ближайших пяти-десяти лет объемы поставок европейским потребителям будут еще больше, чем в 2017–2018 годах, речь может идти о дополнительных 10–15 процентах роста», - заявил Новак, которого цитирует РИА Новости.

По предварительным оценкам, речь может идти о дополнительных 17-25 миллиардах кубометров, которые будут поставляться в ЕС. Это позволит загрузить и транзитную сеть Украины, заявил министр.

Ранее Новак заявил о готовности продлить транзитный контракт с Украиной или заключить новый, если удастся разрешить все спорные вопросы между сторонами.